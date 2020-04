Remdesivir On Way To Approval

Good piece on today's Remdesivir's trial results. All systems point to speedy FDA approval for the much needed first treatment for Covid-19. This should be a key factor in continuing the recent coronavirus containment efforts and key reason stock market is up big in trading this Wednesday. https://www.fiercebiotech.com/biotech/gilead-remdesivir-data-likely-enough-for-speedy-fda-approval-jefferies?mkt_tok=eyJpIjoiWm1NMU16ZzNORGc1TURZMCIsInQiOiJFemVYSzd2M2RvNmhVUVVLY1ZzYXlGb3N6N3FjU2xaZmhMNWZ4NXVaQm1jSkhTSk1CS3Z4amZwNGRlajJMaXN2T0RQa3Zkc2Vtd1JsaDR3Q3BCdHNcLzhcL0dEQXBjeDIyMHFJcEM1ZlZveXB3MjIyMWVpd3Y1M3JPUzk3TW40Q0JjcVwvWFhGblUybDNiaXVwaUZ4ZTlyY2c9PSJ9 & mrkid=15052411