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November 3, 2021
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Notice From The Office Of The Secretary - Ontario Securities Commission

BRIDGING FINANCE INC., DAVID SHARPE, BRIDGING INCOME FUND LP, BRIDGING MID-MARKET DEBT FUND LP, BRIDGING INCOME RSP FUND, BRIDGING MID-MARKET DEBT RSP FUND, BRIDGING PRIVATE DEBT INSTITUTIONAL LP, BRIDGING REAL ESTATE LENDING FUND LP, BRIDGING SMA 1 LP,...
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BRIDGING FINANCE INC., DAVID SHARPE, BRIDGING INCOME FUND LP, BRIDGING MID-MARKET DEBT FUND LP, BRIDGING INCOME RSP FUND, BRIDGING MID-MARKET DEBT RSP FUND, BRIDGING PRIVATE DEBT INSTITUTIONAL LP, BRIDGING REAL ESTATE LENDING FUND LP, BRIDGING SMA 1 LP, BRIDGING INFRASTRUCTURE FUND LP, AND BRIDGING INDIGENOUS IMPACT FUND, File No. 2021-15

TORONTO, Nov. 3, 2021 /CNW/ - Take notice that an attendance in the above named matter is scheduled to be heard on November 9, 2021 at 10:00 a.m.

OFFICE OF THE SECRETARYGRACE KNAKOWSKISECRETARY TO THE COMMISSION

SOURCE Ontario Securities Commission