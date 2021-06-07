Notice From The Office Of The Secretary - Ontario Securities Commission
MAJD KITMITTO, STEVEN VANNATTA, CHRISTOPHER CANDUSSO, CLAUDIO CANDUSSO, DONALD ALEXANDER (SANDY) GOSS, JOHN FIELDING, and FRANK FAKHRY, File No.
MAJD KITMITTO, STEVEN VANNATTA, CHRISTOPHER CANDUSSO, CLAUDIO CANDUSSO, DONALD ALEXANDER (SANDY) GOSS, JOHN FIELDING, and FRANK FAKHRY, File No. 2018-70
TORONTO, June 7, 2021 /CNW/ - The Commission issued an Order in the above named matter.
A copy of the Order dated June 7, 2021 is available at www.osc.ca
OFFICE OF THE SECRETARYGRACE KNAKOWSKISECRETARY TO THE COMMISSION
SOURCE Ontario Securities Commission