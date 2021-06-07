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Notice From The Office Of The Secretary - Ontario Securities Commission

MAJD KITMITTO, STEVEN VANNATTA, CHRISTOPHER CANDUSSO, CLAUDIO CANDUSSO, DONALD ALEXANDER (SANDY) GOSS, JOHN FIELDING, and  FRANK FAKHRY, File No.
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MAJD KITMITTO, STEVEN VANNATTA, CHRISTOPHER CANDUSSO, CLAUDIO CANDUSSO, DONALD ALEXANDER (SANDY) GOSS, JOHN FIELDING, and  FRANK FAKHRY, File No. 2018-70

TORONTO, June 7, 2021 /CNW/ - The Commission issued an Order in the above named matter. 

A copy of the Order dated June 7, 2021 is available at www.osc.ca

OFFICE OF THE SECRETARYGRACE KNAKOWSKISECRETARY TO THE COMMISSION

SOURCE Ontario Securities Commission