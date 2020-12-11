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Notice From The Office Of The Secretary - Ontario Securities Commission

SOLAR INCOME FUND INC., ALLAN GROSSMAN, CHARLES MAZZACATO, and KENNETH KADONOFF, File No.
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Publish date:

SOLAR INCOME FUND INC., ALLAN GROSSMAN, CHARLES MAZZACATO, and KENNETH KADONOFF, File No. 2019-35

TORONTO, Dec. 11, 2020 /CNW/ - The Commission issued an Order in the above named matter. 

A copy of the Order dated December 11, 2020 is available at www.osc.gov.on.ca

OFFICE OF THE SECRETARYGRACE KNAKOWSKISECRETARY TO THE COMMISSION

SOURCE Ontario Securities Commission