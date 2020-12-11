Notice From The Office Of The Secretary - Ontario Securities Commission
SOLAR INCOME FUND INC., ALLAN GROSSMAN, CHARLES MAZZACATO, and KENNETH KADONOFF, File No.
SOLAR INCOME FUND INC., ALLAN GROSSMAN, CHARLES MAZZACATO, and KENNETH KADONOFF, File No. 2019-35
TORONTO, Dec. 11, 2020 /CNW/ - The Commission issued an Order in the above named matter.
A copy of the Order dated December 11, 2020 is available at www.osc.gov.on.ca
OFFICE OF THE SECRETARYGRACE KNAKOWSKISECRETARY TO THE COMMISSION
SOURCE Ontario Securities Commission