Notice From The Office Of The Secretary
MAJD KITMITTO, STEVEN VANNATTA, CHRISTOPHER CANDUSSO, CLAUDIO CANDUSSO, DONALD ALEXANDER (SANDY) GOSS, JOHN FIELDING, and FRANK FAKHRY, File No.
MAJD KITMITTO, STEVEN VANNATTA, CHRISTOPHER CANDUSSO, CLAUDIO CANDUSSO, DONALD ALEXANDER (SANDY) GOSS, JOHN FIELDING, and
FRANK FAKHRY, File No. 2018-70
TORONTO, ON, Aug. 21, 2020 /CNW/ - The Commission issued its Reasons for Decision on a Motion in the above named matter.
A copy of the Reasons for Decision on a Motion dated August 20, 2020 is available at www.osc.gov.on.ca
OFFICE OF THE SECRETARYGRACE KNAKOWSKISECRETARY TO THE COMMISSION
SOURCE Ontario Securities Commission