PhilStockWorld’s LIVE Weekly Webinar 08-18-2021

Replay of the PSW webinar from 08-18-2021

PSW's LIVE Weekly Webinar 08-18-2021

Major Topics:

00:03:14 - TSLA

00:04:12 - Checking on the Market

00:12:48 - JETS

00:21:34 - PETS

00:30:43 - Future Is Now Portfolio

00:31:25 - CIEN / FF

00:41:00 - IGT

00:49:37 - Money Talk Portfolio and STP

00:51:02 - $SPX

00:59:47 - SPWR / GOLD

00:56:31 - $SPX

01:03:06 - PUTS

01:04:56 - OIH / M / LABU

01:05:18 - HMY / GS

01:06:16 - F

01:06:37 - Dividend Payers

01:07:03 - CIM / SKT / TTE

01:07:28 - BABA

01:07:44 - BIG / CHL / CISCO

01:08:14 - FB / FNF / GILD

01:08:53 - GOLD / HBI

01:09:10 - HPQ / IBM

01:10:10 - INTC

01:11:11 - LYG / MMM / MO / MU

01:12:16 - NRG / PAA / PBR / PFE

01:13:16 - PHM / QSR / REYN

01:13:27 - RIO / SPWR / T

01:14:35 - TROK / UBS / VLAC / VLO

01:14:53 - YTRS / W

01:15:43 - WBA / WPM

01:16:09 - W

01:17:36 - Trading Techniques

01:18:07 - 5% Rule

01:37:17 - INTC

01:39:30 - FOMC

Phil's Weekly Trading Webinars provide a great opportunity to see what we do at PSW. For LIVE access to all our webinars, join us at PSW!

Subscribe to our YouTube channel and view our past weekly webinars here.